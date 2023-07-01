Прокурор Чувашии 1 июля утонул во время заплыва в Волге. Об этом сообщают издания "База" и Mash. 57-летний Андрей Фомин был назначен на должность в 2020 году, до этого он работал в аннексированном Крыму.

Там он был заместителем назначенного Россией прокурора республики Натальи Поклонской, а затем исполнял её обязанности, когда она была избрана в Госдуму.

Как пишет издание "База", Фомин участвовал в традиционном заплыве в Чебоксарах chebswim. Прокурор плыл дистанцию 2 километра 200 метров. Примерно через половину пути ему стало плохо. Причины случившегося на момент публикации новости неизвестны.