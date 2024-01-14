Дочь поэта Льва Рубинштейна сообщила о его смерти

Поэт и публицист Лев Рубинштейн умер в Москве в возрасте 76 лет. Об этом утром 14 января сообщила его дочь.

8 января Рубинштейна в Москве сбил автомобиль. Рубинштейн был доставлен в НИИ Склифосовского с множественными травмами, прооперирован и погружён в медикаментозный сон. 12 января СМИ сообщили о смерти поэта, но его родственники это опровергли.

Против 63-летнего водителя автомобиля, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения ему грозит несколько лет лишения свободы.

Лев Рубинштейн — один из самых ярких поэтов московского концептуализма. Он создал собственный жанр поэзии на стыке словесности, визуального искусства и перформанса. С середины 1970-х годов публиковался в советском "самиздате" и за рубежом. Был близок художественному и литературному андерграунду.

С 1990-х Рубинштейн активно печатался в СМИ, в том числе в изданиях "Коммерсантъ", "Итоги", "Еженедельный журнал", Republic.

Рубинштейн – активный общественный деятель. Он выступал против войны в Чечне, в защиту участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой, против поддержки Россией сепаратистов в Украине.

В 2017 году он вышел из состава русского ПЕН-Центра, заявив, что центр не выполняет свои обязательства по защите писателей, которых преследуют за их творчество. В марте 2022 года подписал открытое письмо с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину.

Рубинштейн - лауреат литературных наград "НОС" и премии Андрея Белого. Его произведения переведены на множество языков.