Прокурор потребовал ужесточить приговор Алексею Москалёву

Прокурор потребовал ужесточить наказание осуждённому по статье о так называемой повторной дискредитации армии Алексею Москалёву — отцу девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Москалёва Владимир Билиенко. Также, по словам Билиенко, в деле при неясных обстоятельствах появился новый адвокат, Ростислав Куликов, который в апелляционной жалобе согласился с судом, что Москалёв виновен, но попросил изменить наказание на не связанное с лишением свободы.

При этом местонахождение самого Москалёва уже почти месяц не известно. В конце марта он был задержан в Беларуси спустя сутки после вынесения ему судом в Тульской области приговора - два года колонии. Москалёв тогда не пришёл на суд и, как утверждало следствие, скрылся. После задержания в Беларуси сообщалось, что он был экстрадирован в Россию, однако где он находится сейчас - неизвестно.

Прокурор в своей апелляционной жалобе на приговор утверждает, что Москалёв совершил преступление в условиях вооруженного конфликта, что ужесточает наказание, и потребовал в добавление к лишению свободы лишить его права заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на три года.

Адвокат Билиенко, как и адвокат Куликов, также написал апелляционную жалобу, в которой настаивает на полной невиновности своего подзащитного. По его словам, Куликов нарушил волю подзащитного, который на протяжении всего процесса настаивал на своей невиновности.

Ранее суд прекратил дело об ограничении прав родителей Маши Москалёвой. Адвокат назвал это "важной моральной победой". Девочка, которая после ареста отца была помещена в приют, однако, сейчас живёт с матерью, которая ранее не проявляла интереса к её судьбе. Когда она сможет увидеться с отцом, который занимался её воспитанием, неизвестно.