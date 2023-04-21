Суд прекратил дело об ограничении прав родителей Маши Москалёвой

Ефремовский межрайонный суд Тульской области в пятницу прекратил дело об ограничении родительских прав отца и матери Маши Москалёвой — девочки, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко.
19 апреля Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов в Тульской области отказалась от соответствующего иска. Об этом заявила глава комиссии Светлана Давыдова. По её словам, недостатки, о которых говорилось в иске, уже устранены.
Ранее чиновница утверждала, что семья Москалёвых с мая 2022 года состоит на "профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении". Отец Маши Алексей Москалёв дважды привлекался к административной ответственности и якобы не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки Ольга Ситчихина жила отдельно и не интересовалась её жизнью, говорили в комиссии.
Сейчас, по словам Давыдовой, Маша Москалёва, которая после ареста отца некоторое время провела в приюте, живёт с матерью, и у органов опеки нет претензий к ней.
Владимир Билиенко отметил, что сохранение родительских прав за отцом Маши будет являться важной моральной победой, и поблагодарил "всех неравнодушных людей, которые переживали за эту семью". Билиенко уверен, что передача Маши матери — это инициатива вышестоящих органов.
Местонахождение самого Алексея Москалёва, ранее в одиночку воспитывавшего дочь, неизвестно с конца марта, когда он был задержан в Беларуси.
- Весной 2022 года 12-летняя Маша сделала на уроке в школе рисунок, на котором женщина с украинским флагом защищает своим телом ребёнка от ракет. Директор школы обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых провели обыск.
- Отец Маши, Алексей Москалёв, воспитывал дочь один. Мать, Ольга Ситчихина, давно не общалась с ними.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. После ареста Москалёва его дочь отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у 13-летней дочери мысли о политике.
- Алексей Москалёв был приговорён к двум годам лишения свободы по обвинению в дискредитации российской армии. Приговор был вынесен заочно, поскольку, по словам судьи, в ночь перед судом Москалёв бежал из-под домашнего ареста. Позднее он был обнаружен в Беларуси и, как сообщалось, экстрадирован в Россию.
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