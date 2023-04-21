Суд прекратил дело об ограничении прав родителей Маши Москалёвой

Ефремовский межрайонный суд Тульской области в пятницу прекратил дело об ограничении родительских прав отца и матери Маши Москалёвой — девочки, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко.



19 апреля Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов в Тульской области отказалась от соответствующего иска. Об этом заявила глава комиссии Светлана Давыдова. По её словам, недостатки, о которых говорилось в иске, уже устранены.

Ранее чиновница утверждала, что семья Москалёвых с мая 2022 года состоит на "профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении". Отец Маши Алексей Москалёв дважды привлекался к административной ответственности и якобы не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки Ольга Ситчихина жила отдельно и не интересовалась её жизнью, говорили в комиссии.

Сейчас, по словам Давыдовой, Маша Москалёва, которая после ареста отца некоторое время провела в приюте, живёт с матерью, и у органов опеки нет претензий к ней.

Владимир Билиенко отметил, что сохранение родительских прав за отцом Маши будет являться важной моральной победой, и поблагодарил "всех неравнодушных людей, которые переживали за эту семью". Билиенко уверен, что передача Маши матери — это инициатива вышестоящих органов.

Местонахождение самого Алексея Москалёва, ранее в одиночку воспитывавшего дочь, неизвестно с конца марта, когда он был задержан в Беларуси.