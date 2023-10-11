Прокурор Светлана Кильдишева на заседании в Головинском районном суде Москвы по делу сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова потребовала отправить его на судебно-психиатрическую экспертизу. По словам гособвинителя, она наблюдает у правозащитника "обострённое чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения".

Один из старейших российских правозащитников обвиняется в повторной дискредитации российской армии. Поводом стала его статья для французского издания Мediapart, перепощенная в фейсбуке. По мнению следствия, в тексте действия российских военных характеризуются как "преступные, фашистские, связанные с убийством мирных граждан и разрушением гражданской инфраструктуры".

На заседании 11 октября прокурор заявила, что в 1980 году Орлов выходил в пикет с плакатом против войны в Афганистане, а в 1984 – в поддержку польской "Солидарности" и указала, что "в те времена таких людей отправляли на экспертизу", говорится в публикации "Мемориала". Правозащитная организация отмечает, что Орлов на эти пикеты не выходил.

Прокурор также указала на то, что у 70-летнего правозащитника из-за возраста могли начаться "изменения в сосудах головного мозга", возраст она посчитала смягчающим обстоятельством в деле. Общественный защитник Орлова, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов отметил, что гособвинитель не является специалистом по УЗИ или компьютерной томографии и не может знать о состоянии сосудов обвиняемого.