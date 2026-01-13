Прокурор требует смертной казни для экс-президента Южной Кореи

В Южной Корее специальный прокурор во вторник потребовал приговорить бывшего президента страны Юн Сок Ёля к смертной казни по обвинению в организации мятежа - из-за ведённого им на короткое время военного положения в декабре 2024 года.

В южнокорейском законодательстве подобное преступление карается сурово, вплоть до смертной казни, хотя эта крайняя мера не применялась в стране уже несколько десятилетий, отмечает Reuters.

В заключительных прениях в Центральном районном суде Сеула прокурор на процессе заявил, что следователи подтвердили существование схемы, предположительно, разработанной Юном и его бывшим министром обороны Ким Ён Хёном. Эта схема якобы начала применяться в октябре 2023 года и была направлена на то, чтобы удержать Юна у власти.

Сам 65-летний Юн Сок Ёль обвинения отрицает. Он утверждает, что как президент имел право объявить военное положение, и что этот его шаг был направлен на то, чтобы привлечь внимание к препятствованию работы правительства со стороны оппозиционных партий.

Суд в Сеуле, как ожидается, вынесет решение по этому делу в феврале. Всего против Юна было возбуждено четыре уголовных дела.