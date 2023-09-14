Прокурор запросил 4 года и 9 месяцев колонии для Олега Митволя

Обвинение запросило 4 года и 9 месяцев колонии общего режима для бывшего префекта Северного округа Москвы и бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Прокурор также просил заменить меру пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Митволя в особом порядке рассматривает Железнодорожный районный суд Красноярска. Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере при строительстве метро в Красноярске. Олег Митволь признал вину.

Олег Митволь участвовал в выборах в Госдуму в 2016 году как лидер партии "Зелёные". На момент ареста, летом прошлого года он занимал должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий.

После ареста Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и взялся компенсировать нанесённый бюджету убыток. Поручительства за него подписали двое влиятельных депутатов Госдумы от "Единой России". В начале июля 2023 года суд перевел его под домашний арест.

Строительство метро в Красноярске началось ещё в октябре 1995 года, но неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации — по версии следствия, все эти деньги были похищены.