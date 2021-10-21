Прокурор запросил до 12 лет колонии бывшим сотрудникам ФСБ

На заседании в Московском гарнизонном военном суде прокурор потребовал назначить от 8 до 12 лет колонии бывшим сотрудникам спецподразделений ФСБ по делу о нападении на бизнесмена в московском банке «Металлург» и похищении у него 136 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Всех подсудимых обвиняют в разбое, совершенном организованной группой.

Для бывшего сотрудника управления "К" cлужбы экономической безопасности ФСБ Александра Карелина и бывшего сотрудника управления "В" ("Вымпел") ФСБ Дмитрия Капышкина прокурор запросил по восемь лет колонии.

Старшему лейтенанту управления "К" Артуру Власову гособвинение попросило назначить 12 лет колонии, капитанам управления "Альфа" Роману Оболенскому и Владимиру Урусову по 10 лет, прапорщику Хетагу Маргиеву — 9 лет. Для Дмитрия Казанцева прокурор запросил 11 лет колонии, а для не признающего своей вины в разбое бывшего сотрудника Федеральной налоговой службы Дмитрия Чиквина — девять лет и шесть месяцев.

По версии следствия, участники организованной группы под видом проведения оперативных мероприятий напали в помещении банка "Металлург" на бизнесмена Александра Юмаранова и похитили у него 136 миллионов рублей, которые он, по его словам, взять в долг . Почти все обвиняемые частично или полностью признали вину.