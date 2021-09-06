Прокурор запросил почти 15 лет колонии для Анатолия Быкова

Прокурор запросил для красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии за организацию двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщает РИА Новости.
31 августа суд присяжных в Красноярске признал Быкова виновным. Присяжные заявили, что Быков "не заслуживает снисхождения". Подсудимый вину не признал.
Быков, известный по прозвищу Толя-Бык, находится под арестом с мая 2020 года. К рассмотрению дела об убийстве Науменко и Войтенко суд приступил весной 2021 года. Заседания проходили без участия журналистов.
По версии следствия, в 1994 году Быков уцелел после покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. Бизнесмен заподозрил в организации Александра Наумова, с которым у них был конфликт из-за распределения выручки от бизнеса. Быков, как полагает следствие, поручил организовать убийство Наумова и его друга Кирилла Войтенко криминальному авторитету Владимиру Татаренкову и двум его сообщникам. 24 июля они застрелили Войтенко и Наумова.
В отношении Анатолия Быкова возбуждено пять уголовных дел. Кроме организации убийств Наумова и Войтенко, а также красноярского предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, его обвиняют в махинациях с налогами на сумму 77 миллионов рублей, создании преступного сообщества и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.
- Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем. В 2002 году он был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условного заключения.
- С 1997 по 2016 год Быков, которому принадлежат бизнес-активы в Красноярском крае, избирался депутатом Законодательного собрания региона. Он участвовал в ряде политических проектов и оказывал им финансовую поддержку.
- В последние годы политик не мог участвовать в выборах из-за приговора по делу Цветомузыки. В 2020 году срок запрета на участие в выборах истек. Сразу после этого он был задержан.
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