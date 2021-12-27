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Проникший в Виндзорский замок британец заподозрен в покушении на королеву Елизавету II

Вид на Виндзорский замок

Британец, проникший на Рождество на территорию Виндзорского замка, когда там находилась королева Елизавета II, мог попытаться совершить покушение на неё. Об этом пишет таблоид The Sun, ознакомившийся с видеозаписью угроз монарху.

19-летний сикх Джасвант Чейл был задержан полицией на территории королевской резиденции 25 декабря, у него был с собой арбалет. Незадолго до задержания он разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. По всей видимости, на записи был он сам, пишет британская газета.

На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по мирным жителям на севере Индии, праздновавшим сикхский праздник Вайсакхи. Погибли, по разным оценкам, от 379 до 1000 человек, в том числе десятки детей.

На видео с угрозами королеве автор заявляет, что сожалеет о том, что ему придётся делать, но своим поступком он планирует отомстить за всех, кто был убит или подвергся унижению и дискриминации из-за своей национальности или расы.

Чейлу не предъявлены обвинения в покушении на королеву. В полиции пока не подтвердили, что на видеозаписи именно он. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами. 95-летнюю Елизавету известили о задержании на территории её замка.

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