"Пропадите вы пропадом!" Наталья Геворкян - о Европе и россиянах

"Европа меня отменила, и хорошо бы ей подумать, как мне снова понравиться" vs "Европа нам ничего не должна, ей хочется от нас отгородиться и о нас забыть, и её можно понять". Примерно такие споры ведутся в фейсбуке, причем этот конкретный спор не между оставшимся в России и из неё уехавшим, а между оставшимся и оставшимся. Я склонна согласиться со вторым мнением, но с некоторыми оговорками.

Несколько европейских стран приостановили выдачу россиянам туристических виз (с некоторыми нюансами и по разным причинам): государства Балтии, Чехия, Словакия, Мальта, Бельгия, Болгария, Нидерланды. К аналогичному решению склоняется Финляндия. Сложнее стало получить польскую визу; Словения, Норвегия, Кипр изменили правила выдачи виз россиянам. Короче, тем, у кого нет или истекла "европейская" виза, попасть в Европу будет гораздо сложнее. Если визы действующая, то все ОК, но вас вполне могут остановить по прилете в европейскую страну и проверить вашу кредитоспособность — подтверждение о деньгах на счёте в банке (не российском) или наличные из расчета по 100 евро в день.

Обычно кредитоспособность проверяют при выдаче виз. Не помню ни одного случая, чтобы подобным занимались пограничники на прилёте в европейские страны. Визовых зон, как вы понимаете, больше, чем одна, прилетают в Европу самые разные люди из самых разных стран с совершенно разным уровнем достатка или без такого вовсе, но это всегда было проблемой тех, кто выдает визы. Подобные вопросы к россиянам стали для них неожиданностью. И это унизительно, на мой взгляд. Так же, как довольно унизителен весь кавардак с выдачей/невыдачей виз, разнообразием правил, их сменой буквально на лету, отсутствием единой правовой базы и прочее.

Отгородиться от России - самый простой и логичный вариант в данных обстоятельствах

Конечно, всё дело в войне. Ракеты, запущенные Вдадимиром Путиным 24 февраля по Киеву, были запущены и по россиянам, по их будущему, по их возможностям, правам, свободам, перспективам, не только внутри страны, но и за её пределами. Осознание этого приходит постепенно. Кому-то на это вообще плевать, но мы всё же говорим о тех, кто привык жить в открытом мире. Заблокированные карточки, невозможность оплатить привычные западные сервисы, отмена авиарейсов в Европу, уход из страны ставших привычными уже брендов, отсутствие запчастей для иномарок и так далее. Сужение возможностей и ухудшение качества жизни, и это лишь начало тяжёлого санкционного пути.

165 дней войны — это все ещё горячая фаза. За эти дни в Украине погибли десятки тысяч людей, миллионы украинцев покинули страну, мир узнал о убийствах мирных жителей, оплакал невинные жертвы, ужаснулся Буче, насилию, мародёрству. Европа приняла невиданное количество беженцев. Осознание, что Россия творит в центре Европы, к европейцам тоже приходит постепенно, по мере, извините за банальность, поступления информации. "Да пропадите вы пропадом!", - говорит Европа, с ужасом наблюдая за происходящим, со стыдом за прошлое бесстыдство для начала блокируя санкциями тех россиян, кого она облизывала все эти годы, чьи деньги не пахли, чья близость к Путину никого не волновала. "Не жалко", - говорит Европа, и чохом блокирует до кучи банковские счета всех, кто с российскими паспортами. "Мы ли не были к русским открыты и доброжелательны?" - говорит Европа, распахивая двери страдающим от войны украинцам, одновременно сужая или перекрывая въезд людям с паспортами страны-агрессора. Не время разбираться, кто хороший, кто плохой, кто "за", кто "против", кто бежит, кто едет купаться в море, кто уезжает навсегда, кто на год или на два. Правила меняются со скоростью пульса. Как говорит моя подруга, ковид научил. Можно в одночасье отменить авиаперелеты, остановить поток туристов, положить на фундаментальные права о свободы, закрыть границы. Потому что война (коей, кстати, называли и пандемию).

Европа нас не разлюбила. Кремль сделал всё возможное для того, чтобы желанием внешнего мира стало отгородиться от России. Это, кажется, самый простой и логичный вариант в данных обстоятельствах. Но давайте все же расставим флажки, чтобы никого не унижать и чтобы каждый понимал: вот это русским можно, а вот это нельзя. Не хотите давать визы - сформулируйте единые новые правила и объявите их официально. Не хотите единые - объявите, что единых не будет, и такие-то страны готовы выдавать визы, а такие-то нет. Хотите проверять у русских деньги на прилёте — объявите об этом официально, чтобы приезжающие были готовы. Как уж там все это согласуется с либерте, эгалите и фратерните, с кодексами и правилами ЕС, с правами человека и свободой передвижения, я не знаю, но и нынешняя ситуация, когда де-юре одно, а де-факто другое, все же жлдшл продолжаться не может.

Надеюсь, что-то станет понятнее в конце августа, когда вопрос о предоставлении виз россиянам рассмотрят главы внешнеполитических ведомств ЕС. И это совсем не простой вопрос. Речь идет об изменении правил после четверти века относительно свободного передвижения россиян по миру, в том числе их жизни в Европе. Задача вычеркнуть Россию из Европы может оказаться сложнее, чем в свое время Россию туда пустить.

Справедливости ради, я знаю немало примеров, когда разные страны, в том числе европейские, помогали и помогают бежавшим от войны россиянам и относятся к ним с пониманием. Но на этот счёт тоже нет правила: помогать, не помогать, кому помогать. Возможно, появятся со временем. Но пока эта добрая воля тех или иных правительств или тех или иных частных лиц.

Россиянам придется принять, что жизнь не будет прежней, она не может быть прежней, потому что Россия воюет в Европе и с Западом в целом. Я живу в Европе больше 20 лет, но я из России, и я напоминаю себе каждое утро, читая новости: моя жизнь не будет прежней. Пока идет война, европейские начальники не будут особенно разбираться в нюансах, не будут думать о том, как все эти ограничительные меры отзовутся внутри России, и о будущем России, которую они сегодня просто предпочитают видеть герметично отгороженной, они тоже думать не будут. Потому что Россия всех достала, потому что на развязанной ею войне гибнут люди, потому что в Европе миллионы новых беженцев и за эту чужую войну она платит свою цену. Ну и потому, что стратегическое мышление - не самая сильная сторона нынешних политиков по обе стороны опускающегося занавеса.

Наталья Геворкян – журналист



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