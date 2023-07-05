Проректорам вузов без патриотических организаций грозит увольнение

В правительстве поставят вопрос о замене проректоров высших учебных заведений, где нет и в ближайшее время не планируется создавать патриотические организации. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета.

По мнению вице-премьера, в каждом высшем учебном заведении России должно быть организовано патриотическое движение, к которому будут причастны все студенты.

Вопрос о патриотических объединениях станет, по его словам, "проходным экзаменом" на его встрече 5 июля с проректорами вузов Дальнего Восток по воспитательной работе. "Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора", - цитирует Трутнева ТАСС.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью "патриотического воспитания" студентов и школьников. В школах введены обязательные классные часы "Разговоры о важном".

В вузах преподавателей заставили читать пропагандистские лекции, а сотрудников, придерживающихся антивоенных взглядов, стали увольнять — нередко из-за доносов студентов.

С 1 сентября во всех вузах появится курс «Основы российской государственности». Он был подготовлен по поручению президента Владимира Путина для "формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности", а также для воспитания личности, "осознающей особенности исторического пути российского государства и самобытность его политической организации".