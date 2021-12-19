Проректором ВШЭ стал бывший начальник управления ФСБ

Проректором по безопасности одного из ведущих российских вузов - московской Высшей школы экономики - назначен Сергей Рожков. Ранее он несколько лет возглавлял управление ФСБ по Белгородской области, а до того был замглавы УФСБ по Республике Татарстан - сообщает The Insider (издание включено в реестр СМИ-"иноагентов").

Как говорится в пресс-релизе вуза, Рожков будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью. В пресс-релизе сказано, что ректор ВШЭ Никита Анисимов в связи с новыми назначениями "с оптимизмом смотрит в будущее".

Как отмечает The Insider, cреди последних громких дел, которыми занималась белгородская ФСБ, было задержание бывшего замгубернатора области Евгения Глаголева, а также семерых предполагаемых членов праворадикальной организации М.К.У., которую в ФСБ связывают с Украиной.

В последние годы по различным формальным причинам Высшую школу экономики – один из крупнейших гуманитарных вузов России – были вынуждены покинуть несколько известных преподавателей, в их числе юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов, философ Кирилл Мартынов, которые публично критиковали политику российских властей. Некоторые из них впоследствии основали Свободный университет, который не имеет официального статуса вуза. Пост ректора в прошлом году покинул занимавший его почти 30 лет Ярослав Кузьминов, ставший научным руководителем ВШЭ.

В ноябре стало известно об увольнении ещё двух преподавателей - юристов Геннадия Есакова и Сергея Пашина, которые, как сообщается, критиковали состояние законности и права в России.