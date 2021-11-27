ВШЭ уволила двух профессоров-юристов, критиковавших состояние права в РФ

Двух профессоров московской Высшей школы экономики, которые, со слов студентов, критиковали состояние законности и права в России, уволили из вуза. Об этом сообщают издание Sota и Znak.com.

Один из преподавателей - Геннадий Есаков - написал в фейсбуке о "последнем дне" своей работы в ВШЭ после девяти с половиной лет, проведённых в вузе, и привёл отсылки к двум стихам из Евангелия от Матфея - "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" и "Блаженны изгнанные за правду,

ибо их есть Царство Небесное".

Контракт с другим профессором - заслуженным юристом России, бывшим федеральным судьёй Сергеем Пашиным - как утверждает Sota, будет официально расторгнут 24 декабря. Пашин называет свое увольнение произошедшим не по его инициативе. Он состоит в правозащитной Московской Хельсинкской группе.

Комментариев ВШЭ пока нет.

В последние годы по различным формальным причинам Высшую школу экономики - один из крупнейших гуманитарных вузов России - были вынуждены покинуть несколько известных преподавателей - в их числе юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов, философ Кирилл Мартынов - которые публично критиковали политику российских властей. Некоторые из них впоследствии основали Свободный университет, который не имеет официального статуса вуза.