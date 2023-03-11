Пророссийские демонстранты в Праге хотели сорвать флаг Украины

В столице Чехии Праге в субботу несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации. Она завершилась стычкой с полицией - после того, как десятки демонстрантов попытались прорваться в здание Национального музея на Вацлавской площади, чтобы сорвать с его фасада большой флаг Украины, вывешенный ещё в прошлом году в знак солидарности с этой страной.

Полиция сообщила о 18 задержанных демонстрантах, двое полицейских в стычке пострадали.

Демонстрация проходила под лозунгами борьбы с бедностью, её созвали не представленные в парламенте политические силы, часть которых придерживается пророссийских позиций. Ряд ораторов обвиняли правительство Чехии в том, что политика поддержки Украины, которую оно проводит, ведёт к росту цен в стране и падению уровня жизни. Звучали призывы к акциям неповиновения.

На самой демонстрации был задержан один из участников, пришёдший на площадь с символом "Z" и эмблемой "ЧВК Вагнера".

Подобные антиправительственные демонстрации, участники которых под лозунгом борьбы с инфляцией выступают против поддержки Украины, проходят в Чехии с осени прошлого года, однако стычка с полицией произошла впервые.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан призвал организаторов демонстрации дистанцироваться от попытки нападения на музей. "Создаётся впечатление, что вся так называемая демонстрация против нищеты была лишь ширмой для пророссийской провокации" - сказал Ракушан.

Правительство Чехии придерживается жёсткой линии по отношению к Москве в связи с войной в Украине, такую политику поддерживает и вступивший на днях в должность президента Петр Павел. При этом споры в обществе вызывает экономическая политика правительства, в частности недавно принятое решение снизить уровень ежегодной индексации пенсий ради борьбы с бюджетным дефицитом.