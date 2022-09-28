Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Праге вновь прошла демонстрация за дешёвый газ из России и нейтралитет

Прага

В столице Чехии Праге несколько десятков тысяч человек собрались в среду на демонстрацию против правительства. Среди требований демонстрантов было прекращение поддержки Украины, в частности поставок ей оружия, обеспечение поставок природного газа из России по низкой цене, нейтралитет Чехии. Главным требованием была отставка правительства Петра Фиалы, которое проводит жёсткую политику по отношению к Москве.

Демонстрацию организовали те же силы, что и предыдущий митинг, на который около месяца назад собрались около 70 тысяч человек. В этот раз число участников, по оценкам, было меньшим. Акции протеста, однако, синхронно прошли и в ряде других городов Чехии.

Среди организаторов - лидеры ряда националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели. Некоторые из них не скрывают своих пророссийских взглядов, хотя организаторы и настаивают на том, что главная их забота - рост цен на топливо и коммунальные услуги, высокая инфляция и другие экономические проблемы. В них они винят Евросоюз и курс нынешнего правительства.

Премьер-министр страны Петр Фиала после предыдущего митинга заявлял, что он был организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG