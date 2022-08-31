Прощание с Михаилом Горбачёвым пройдёт 3 сентября

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым, умершим 30 августа, пройдёт 3 сентября в Колонном зале в Москве. Об этом говорится в сообщении Горбачёв-Фонда. В нём подчёркнуто, что доступ в зал будет свободным.

Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена супруга Горбачёва - Раиса.

Из сообщения Горбачёв-Фонда не ясно, будут ли носить похороны государственный характер, в Кремле это также не уточняли. Первый президент России Борис Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был похоронен с государственными почестями, как и, например, бывшие премьер-министры Евгений Примаков и Виктор Черномырдин. В Колонном зале Дома Союзов проходили церемонии прощания со всеми скончавшимися лидерами СССР и России, начиная с Владимира Ленина (кроме Никиты Хрущёва).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не определено, придёт ли на прощание с Горбачёвым президент Владимир Путин. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Горбачёва.

Михаил Горбачёв, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР, фактически бывший первым лицом государства с 1985 по 1991 годы, умер в Москве 30 августа на 92-м году жизни.