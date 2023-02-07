Просветительский проект "Всенаука" объявил о закрытии

Просветительский проект "Всенаука", бесплатно распространявший научно-популярную литературу, объявил о закрытии. За два года с сайта проекта было скачано почти 13 миллионов книг.

В 2022 году условия реализации программы резко осложнились из-за российского военного вторжения в Украину. Многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны, говорится в заявлении создателей "Всенауки", опубликованном на сайте проекта.

В декабре в интервью журналистке Катерине Гордеевой создатель проекта Георгий Васильев сказал: "Я прекрасно понимаю тех западных издателей, которые не хотят иметь дело со страной-агрессором, со страной, которая напала на другую страну".

Кроме того, авторы ряда распространяемых проектом книг были признаны иностранными агентами. Из-за этого российские издательства "стали просить о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг".

Ещё одной из причин закрытия стали финансовые сложности. Летом 2022 года "Яндекс" — один из главных спонсоров проекта — расторг спонсорский контракт с программой. "У Всенауки просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность", — говорится в заявлении создателей проекта.

Оператор "Всенауки", Фонд поддержки культурных и образовательных проектов "Русский глобус" принял решение о поэтапном сворачивании программы.

В феврале была распущена команда проекта. Список книг будет сокращаться постепенно, большая их часть будет доступна на портале vsenauka.ru до конца января 2024 года.