Сервис "Литрес" убрал из продажи книгу признанного "иноагентом" Кашина

Сервис продажи книг "Литрес" потребовал от партнёров убрать из продажи книгу журналиста Олега Кашина, признанного на прошлой неделе СМИ-"иностранным агентом". Это следует из письма сервиса Ridero Кашину, скриншот которого опубликовал журналист в своём телеграм-канале.

В письме сказано, что книга Кашина "Приморские партизаны" убрана с продажи на сайте по требованию "Литреса". Тема письма обозначена как "Удаление книг иноагентов из Литреса".

Директор департамента по развитию контента группы компаний "Литрес" Евгений Селиванов заявил "Медиазоне", что Ridero удалила книгу самостоятельно, а не по требованию "Литреса". По его словам, сервис действительно спрашивал у Ridero, публикуются ли там книги авторов-"иноагентов", чтобы "изучить требования к обозначению статуса "иноcтранных агентов" при публикации их материалов".

По наблюдению Радио Свобода, книги ряда признанных СМИ-"иноагентами" авторов по состоянию на 10 июня по-прежнему продаются на сайте "Литреса". Ранее о случаях снятия книг с продажи только на основании того, что автор был признан "иноагентом", не сообщалось.

Законодательство о СМИ-"иностранных агентах" не налагает никаких запретов на распространение книг, написанных авторами, признанными "иноагентами". В книгах должна быть соответствующая маркировка, если они изданы уже после того, как автор признан "иноагентом".

В Госдуме сейчас обсуждается законопроект о лицах "под иностранным влиянием", который должен запретить "иноагентам" преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних и производство для них информационной продукции.

Кашина признали СМИ-"иноагентом" 3 июня. Журналист, живущий в Лондоне, заявил, что не будет маркировать в соцсетях свои тексты, вопреки требованию Роскомнадзора.