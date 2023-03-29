"Зато суточные капают". Возвращение экипажа МКС отложено на полгода

Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ так упорно обороняют город Бахмут;

Москва грозит Еревану "самыми серьезными последствиями" в случае присоединения Армении к Римскому статуту МУС;

Истек срок договора аренды Киево-Печерской лавры УПЦ МП;

МОК дал рекомендации по поводу участия в спортивных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси;

Экипаж МКС вернется с орбиты на Землю на полгода позже ранее намеченного срока.

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