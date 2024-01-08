Протестующие аграрии заблокировали многочисленные автобаны в ФРГ

В Германии ранним утром 8 января фермеры устроили акцию протеста, выехав на тракторах на самые важные крупные автомагистрали в различных федеральных землях. Аграрников поддержали владельцы частных транспортных предприятий. Во многих местах это привело к большим помехам в движении, вплоть до его полного прекращения.

В Берлине фермеры выехали на тракторах к Бранденбургкским воротам, расположенным недалеко от администрации канцлера и бундестага. Полиция призвала аграриев избегать беспорядков.

Причиной протестов, длящихся с середины декабря, стали новвоведения правительства ФРГ, вызванные необходимостью бюджетной экономии. Так, кабинет министров отменил субсидии на дизельное топливо для фермеров и отказался понижать взносы на проезд по автобанам для грузовых автомобилей.

Сегодняшняя акция – самая крупная с начала волны протестов фермеров. Несмотря на некоторые уступки правительства, они требуют возвращения прежних условий для покупки аграрного дизельного топлива.

Полиция и местные органы самоуправления исходят из того, что в течение дня по всей стране необходимо будет рассчитывать на серьёзные ограничения в автомобильном движении. В некотрых районах из-за протестов отменены занятия в учебных заведениях, поскольку школьный транспорт не может проехать по заблокированным трассам.

Президент Немецкого союза сельскохозяйственных работников Йоахим Руквид призвал граждан к пониманию и солидарности. Ранее именно этот фермерский союз призвал к неделе протестов против отмены субсидий на аграрное дизельное топливо. Частичное изменение планов правительства, которое сделало переход к отмене субсидий пошаговым, продлив его до 2026 года, фермеры считают недостаточными. Премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайл призвал правительство ФРГ полностью отменить все нововведения.