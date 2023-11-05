Протестующие в Турции попытались ворваться на авиабазу США

Полиция на юге Турции использовала слезоточивый газ против протестующих, которые попытались проникнуть на авиабазу США Инджирлик под городом Адана.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, группа людей, выступающих против действий Израиля и США, потребовала закрыть авиабазу.

По данным телеканала, некоторые участники акции приехали в Адану из Стамбула, к ним присоединились жители других городов. Полицейские перекрыли улицы и проспекты возле авиабазы. Когда демонстранты попытались проникнуть на базу через поля, полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

7 октября радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" напали на юг Израиля. Погибли 1400 человек, около 250 человек были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа. В ответ Израиль начал военную операцию "Железные мечи" и атаковал Газу. В конце октября Армия обороны Израиля зашла на территорию сектора, началась наземная операция.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, по последним данным, из-за атак Израиля число погибших приближается к 10 тысячам, включая 4800 детей. Независимого подтверждения этим данным нет.

Палестинская сторона обвиняет Израиль в обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры. Армия обороны Израиля утверждает, то атакует объекты ХАМАС, в том числе подземные, которые располагаются внутри жилых районов Газы.

ООН и страны Запада призывает стороны к скорейшему прекращению огня. Правозащитники обращают внимание на гуманитарный кризис в секторе Газа.

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