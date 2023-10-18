На Ближнем Востоке прошли массовые протесты после взрыва в больнице в Газе

В странах Ближнего Востока прошли массовые протесты в ответ на взрыв в больнице в Газе. В результате взрыва, в котором обе стороны винят ракетный удар со стороны противника, погибли, по последним данным, более 800 человек.

Взрыв произошёл накануне вечером, 17 октября. Палестинская радикальная группировка ХАМАС обвинила в нём израильский авиаудар. Израиль заявил, что больница была разрушена в результате ракетного обстрела со стороны палестинской военизированной организации "Исламский джихад". Тот в свою очередь ответственность за взрыв не взял.

После взрыва в больнице в странах Ближнего Востока начались массовые протесты с антиизральскими и антиамериканскими лозунгами, пишут The Guardian, AFP и Reuters. В Ливане демонстранты вышли к посольствам США, скандируя "смерть Америке" и "смерть Израилю". Они бросали камни и подожгли соседнее с посольством здание. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Камнями закидали и посольство Франции. Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Ливан.

В Иордании тысячи демонстрантов попытались взять штурмом израильское посольство. Они скандировали лозунги в поддержку ХАМАС, требовали закрыть посольство и расторгнуть мирный договор с Израилем. Полиция также применила против них слезоточивый газ.

В Иране сотни протестующих собрались у посольств Великобритании и Франции. Демонстранты желали им смерти, бросая яйца во французское посольство. Также тысячи человек вышли протестовать на площадь Палестины.

В Ливии участники протестов прошли по улицам столицы с палестинскими флагами, выкрикивая лозунги в поддержку жителей Газы. Также, по сообщениям местных СМИ, демонстрации прошли в Ираке, Сирии, Йемене, Тунисе и Марокко.

Кроме того, в нескольких городах Западного берега реки Иордан, находящегося под управлением Палестинской автономии, начались протесты против палестинского главы Махмуда Аббаса. Демонстранты бросали камни, некоторые высказывались в поддержку ХАМАС – полицейские применили против них слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протесты в поддержку палестинцев прошли также в Турции. Демонстранты стреляли в генконсульство Израиля фейерверками и требовали выгнать израильского посла из страны. Демонстрация с палестинскими флагами ночью прошла в Германии, а утром неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в берлинскую синагогу – пострадавших нет.