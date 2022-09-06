Протестующим против свалки на Кубани вменили участие в митинге

На жителей станицы Полтавской Краснодарского края составили протоколы об участии в несогласованном митинге. Они более двенадцати часов блокировали дорогу к мусорному полигону, требуя встречи с местными властями. Жители станицы призывают закрыть полигон и говорят, что прошлые встречи с чиновниками не дали результата. Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Обвинения предъявлены четверым активистам: председателю Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталье Гаряевой, Сергею Сальникову, Светлане Соловьёвой и Юрию Трубачёву, который имеет группу инвалидности и передвигается на коляске.

"В прошлый раз, когда мы также проводили акцию, людей даже не вызывали на составление протоколов. Личности установили по видеозаписи, каждого оштрафовали на пять тысяч рублей", – пояснила Гаряева. Она добавила, что жители станицы помогут активистам и соберут деньги на оплату штрафов.

Утром 5 сентября почти тридцать жителей станицы Полтавской перекрыли единственную дорогу к мусорной свалке. К вечеру в очереди скопилось около двадцати мусоровозов. Протестующие пригрозили установить дежурство и не уходить, пока их не выслушают представители местных властей.

Ранее на многочисленных встречах с чиновникам жители Полтавской заявляли, что свалка отравляет воду и почву сельскохозяйственных угодий, а мусоровозы, которые круглосуточно ездят через Полтавскую, нарушают покой жителей и разбивают дороги.

В восемь часов вечера, на двенадцатый час протеста, к активистам приехал глава Красноармейского района Юрий Васин. Он пообещал подать в суд на владельцев мусорного полигона и провести 17 сентября общий сход станицы, на котором планирует рассказать жителям, как решается вопрос со свалкой.