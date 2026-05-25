Протесты против вырубки под "военный объект" в Кунцево. Что известно

В московском районе Кунцево второй день продолжаются стихийные протесты против вырубки леса, якобы, под строительство военного объекта. Полиция задерживает участников протестов.

Местные жители заметили начало работ в лесопарке в Кунцеве в субботу 23 мая. Рабочие рубили деревья и прокладывали дорогу.

На следующий день у стройки собрались десятки людей, требуя остановить работы. Им было сказано, что заказчиком работ является министерство обороны. Полиция задержала несколько человек.

Сегодня, по сообщению SOTA, у места работ вновь собрались люди, и полиция в обыскивает местных жителей в поисках подписных листов против вырубки леса.

"Новая газета Европа" утверждает, что сегодня сход жителей был сорван, не менее трех человек задержаны.

Издание "Вот так" предполагает, что строительство может быть связано с усилением системы ПВО - после недавней серии ударов БПЛА по московскому региону.

Ранее Радио Свобода сообщало, что вокруг Москвы постепенно сооружают еще одно "кольцо" из позиций ПВО, в первую очередь из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" на башнях.