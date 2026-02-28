Против активистов, повесивших замок на офис РКН, возбудили дело

Активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" (нацболов) Михаила Чуянова, Григория Шакирова и Кирилла Кривяка, повесивших замок на офис Роскомнадзора в Москве в знак протеста против ограничения работы Telegram, не выпустили на свободу после административного ареста, сообщает "Настоящее Время". По данным телеграм-канала "Национальная правозащита", против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве группы лиц по предварительному сговору.

Чуянову, Шакирову и Кривяку уже предъявили обвинения. Ожидается, что Таганский районный суд в Москве сегодня изберет меру пресечения троим активистам.

28 февраля утром истекли 15 суток административного ареста, который трём нацболам назначили 14 февраля. После задержания, напоминает "Национальная правозащита", их избили в отделе полиции, адвоката в Таганское ОВД не допустили, а апелляционные заседания Мосгорсуда проводили в отсутствие арестованных, объяснив это погодными условиями.

Аресты назначены за акцию у здания Роскомнадзора, проведённую активистами 12 февраля. Они повесили велосипедный замок на дверь московского офиса Роскомнадзора и наклеили на дверь плакат "Даешь интернет без надзора – Россию без Роскомпозора".

В сообщении на сайте незарегистрированной партии смысл акции объяснялся так: "Отечественного интернет-пользователя облагают абсурдными запретами на пользования сайтами и даже на поиск якобы "экстремистской" информации. Народ насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы, больше похожие на шпионские программы, нежели удобные сервисы".

10 февраля Роскомнадзор объявил о "последовательном ограничении" работы Telegram, который, как подчеркивает ведомство, по-прежнему не исполняет требования законодательства. "По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", – заявили в ведомстве.

"Другая Россия Э. В. Лимонова" – незарегистрированная партия, которая была создана после признания экстремистской созданной ныне покойным Эдуардом Лимоновым Национал-большевистской партии. Её участники поддержали вторжение в Украину, некоторые из них сами воевали на стороне России. В сообщении на сайте партии говорится, что Телеграм стал основным средством связи для российской армии и "достойной альтернативы нет до сих пор". Против блокировки выступали и другие провоенные деятели.