Против бывшего замминистра обороны России Попова возбуждены новые дела

Следственный комитет возбудил дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских в правоохранительных органах. "В отношении Попова возбуждено два дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Обвинение генералу пока не предъявлено в связи с его состоянием здоровья. Он продолжает находиться в больнице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый эпизод связан с тем, что одна из подрядных организаций, которая делала ремонт в здании Минобороны, безвозмездно предоставила Попову квартиру в центре Москвы для проживания с 2014 по 2024 год. Второе дело возбуждено из-за того, что та же структура предоставила генералу для поездок автомобиль Lexus LX 570. По версии следствия, общая стоимость оказанных Попову услуг по аренде недвижимости и машины составила порядка 34 млн рублей.

Адвокат Попова Денис Сагач в беседе с ТАСС подтвердил факт возбуждения новых дел в отношении его подзащитного, отказавшись сообщить подробности.



По первому возбужденному против него делу Попов был задержан 29 августа прошлого года, в тот же день ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств путем обмана, а также в злоупотреблении полномочиями. Вину Попов не признает.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей. Как полагают в СК, Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. После постройки дома и благоустройства участка площадью около трех гектаров Попов продолжил обеспечивать за счет парка его техобслуживание. Ему вменяется хищение более 30 млн рублей в составе группы лиц.

Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Шестерова суд приговорил к шести годам лишения свободы. Дело Ахмедова рассматривается судом.