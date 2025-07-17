Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития российского министерства обороны Владимира Шестерова. Генерал-майор лишён воинского звания и государственных наград.

Шестерова следствие считало участником преступной группы, организовавшей хищение 30 миллионов рублей, выделенных на функционирование подмосковного военно-патриотического парка "Патриот" и одноимённого выставочного центра.

Лидером этой группы следствие считает бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, он находится под арестом с августа 2024 года. Как считает следствие, на похищенные деньги военные построили ему двухэтажный дом с баней и гостевым домиком в Подмосковье.

Шестеров дал на него показания, признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела — без изучения доказательств во время судебного разбирательства.

На суде Шестеров он говорил, что никакой выгоды не получил, а лишь курировал стройку, передаёт "Коммерсант". Он просил не лишать его свободы, звания и наград. Решением суда с него взыскано 24 миллиона рублей.