Против директора "Револьт-центра" в Коми возбудили дело о госизмене

В Сыктывкаре следственное управление ФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении директора независимого культурного пространства "Револьт-центр" и создателя интернет-издания "7x7" Павла Андреева. Его обвинили в государственной измене.

Ранее во вторник в "Револьт-центре" в Сыктывкаре, а также ещё более чем в 10 регионах России у журналистов и правозащитников прошли обыски, связанные с делом Андреева. Обыски прошли и в квартирах сотрудников центра, сообщает Север.Реалии.

В ФСБ утверждают, что Андреев с 2019 года поддерживал "тайные связи с агентами стран НАТО и организаций, которые иностранные спецслужбы используют для прикрытия своей разведывательной и подрывной деятельности в России". О задержании Андреева не сообщалось.

"Револьт-центр" был создан в 2019 году как независимое культурное пространство. Он назван в честь советского диссидента Револьта Пименова. В центре проходили выставки, лекции и культурные мероприятия. Последнее из них - выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова.

Среди тех, кто был задержан предположительно в связи с делом Андреева - правозащитник Святослав Хроменков из Иркутска, правозащитницы Ирина Протасова и Ольга Васильева в Йошкар-Оле, журналист Валерий Поташов в Карелии, корреспондент SOTAVision Екатерина Ткачёва в Калининграде, журналиста и активиста партии "Яблоко" Алексея Сабельского в Великом Новгороде. После обысков и допросов активистов отпускают, как правило, в статусе свидетелей.