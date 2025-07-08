В Иркутске после обыска задержан правозащитник Святослав Хроменков

В Иркутске во вторник задержали правозащитника Святослава Хроменкова. Ранее он сообщил, что к нему "ломится полиция".

"Друзья, привет! Ко мне сейчас в дом ломится полиция с автоматами", - написал Хроменков утром в своём телеграм-канале, после чего перестал выходить на связь.

В доме Хроменкова прошел обыск. По словам жены правозащитника, его увезли в Следственный комитет. Она также сказала, что в уголовном деле, по которому провели обыск, упоминается компания, к которой Хроменков не имеет отношения.

Во время обысков сотрудники силовых структур изъяли технику, личные вещи, документы на дом и автомобиль, который не принадлежит Хроменкову, а также дневник его жены с записями для психолога, отмечает"Медиазона".

Святослав Хроменков занимался делами, связанными с пытками и правами заключенных в иркутских колониях, отмечает проект Сибирь.Реалии.

Проект "Обещественный вердикт" сообщил 8 июля об обысках у российских правозащитников, защищающих права заключенных, в Йошкар-Оле. Следственные действия проводятся по месту жительства и в офисе правозащитниц Ирины Протасовой и Ольги Васильевой. У них изъяты телефоны и техника. Протасову увезли в Следственный комитет.