Против главы "Процветающей Армении" возбудили дело

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении бизнесмена и лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Об этом сообщает сайт ArmLur.am и Армянская служба Радио Свобода.

По инкриминируемой статье Царукяну грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Ему запретили покидать страну.

Сообщается, что Царукян с супругой планировали улететь из Армении, но в аэропорту их задержали правоохранительные органы. Однако пресс-секретарь партии Ивета Тоноян сообщила, что Царукян сам отказался от поездки, когда на паспортном контроле ему заявили о необходимости что-то уточнить.

Кроме того, 8 июня проуратура возбудила дело за незаконные действия с арестованным имуществом против бывшего губернатора Котайской области Карапета Гулояна, который приходится затем Царукяну.

Антикоррупционный комитет Армении отчитался, что с 7 февраля 2026 года возбудил 115 уголовных дел по фактам преступлений коррупционного характера, связанных с выборами.

На прошедших 7 июня выборах партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент, так как не смогла преодолеть барьер в 4% голосов.

Еще до окончательного подведения итогов голосования премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил оппонентам уголовным преследованием и лишением имущества.

"Они должны быть привлечены к уголовной ответственности за известные вам дела, а лишение криминальной олигархии должно происходить очень быстрыми и решительными темпами: посредством механизмов конфискации незаконного имущества, уголовных дел, системы защиты государственных интересов, системы защиты общественных интересов, и, в конечном счете, сами эти политические силы не являются политическими силами, они представляют собой криминальную олигархическую систему и не должны иметь сферы деятельности в Республике Армения", — заявил Пашинян.