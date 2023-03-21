Против главы центра "Мемориал" Олега Орлова возбудили уголовное дело

В отношении главы ликвидированного российскими властями Правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова возбуждено уголовное дело по статье о так называемой повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает общество "Мемориал" в своём телеграм-канале.

Ранее там же сообщалось, что дело возбуждено по статье о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, однако впоследствии "Мемориал" внёс уточнение. С чем связано обвинение, неясно. Власти официально о нём пока не сообщали.

Во вторник у более чем 10 сотрудников "Мемориала" прошли обыски по другому уголовному делу – о реабилитации нацизма. После обысков их отвезли на допрос. Сообщается, что главу также ликвидированного властями общества "Мемориал" Яна Рачинского перед допросом держат в автозаке.

Об обысках стало известно утром во вторник. Как рассказал "Новой газете Европа" юрист Арсений Левинсон, обыски прошли, в частности, у Олега Орлова, зампредседателя правозащитного центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и у Яна Рачинского. "ОВД-Инфо" также пишет об обысках у Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Впоследствии также стало известно об обыске у историка Сергея Гурьянова.

Следователи также пришли с обыском в здание общества "Мемориал" в Малом Каретном переулке в Москве.

После обысков сотрудников "Мемориала" привезли в ОВД Тверского района Москвы, а оттуда в Следственный комитет. Некоторых из них уже отпустили со статусом свидетелей.

Как следует из копии постановления, обыски проходили по делу о реабилитации нацизма, которое возбудили 3 марта, сообщил Левинсон.

Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.

16 марта обыски прошли у бывших сотрудников "Мемориала" в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.