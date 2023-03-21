Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Против главы центра "Мемориал" Олега Орлова возбудили уголовное дело

Олег Орлов

В отношении главы ликвидированного российскими властями Правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова возбуждено уголовное дело по статье о так называемой повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает общество "Мемориал" в своём телеграм-канале.

Ранее там же сообщалось, что дело возбуждено по статье о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, однако впоследствии "Мемориал" внёс уточнение. С чем связано обвинение, неясно. Власти официально о нём пока не сообщали.

Во вторник у более чем 10 сотрудников "Мемориала" прошли обыски по другому уголовному делу – о реабилитации нацизма. После обысков их отвезли на допрос. Сообщается, что главу также ликвидированного властями общества "Мемориал" Яна Рачинского перед допросом держат в автозаке.

Об обысках стало известно утром во вторник. Как рассказал "Новой газете Европа" юрист Арсений Левинсон, обыски прошли, в частности, у Олега Орлова, зампредседателя правозащитного центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и у Яна Рачинского. "ОВД-Инфо" также пишет об обысках у Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Впоследствии также стало известно об обыске у историка Сергея Гурьянова.

Следователи также пришли с обыском в здание общества "Мемориал" в Малом Каретном переулке в Москве.

После обысков сотрудников "Мемориала" привезли в ОВД Тверского района Москвы, а оттуда в Следственный комитет. Некоторых из них уже отпустили со статусом свидетелей.

Как следует из копии постановления, обыски проходили по делу о реабилитации нацизма, которое возбудили 3 марта, сообщил Левинсон.

Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.

16 марта обыски прошли у бывших сотрудников "Мемориала" в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.

  • В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица как правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG