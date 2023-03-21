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В Москве полиция пришла с обысками к сотрудникам "Мемориала"

В Москве утром 21 марта полиция пришла с обысками к сотрудникам ликвидированного российскими властями общества "Мемориал" . Об этом сообщается в твиттере правозащитной организации.

Как рассказал "Новой газете Европа" юрист Арсений Левинсон, обыски прошли, в частности, у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова, у матери Александры Поливановой и председателя правления общества "Мемориал" Яна Рачинского.

"ОВД-Инфо" также пишет об обысках у Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Впоследствии также стало известно об обыске у историка Сергея Гурьянова.

Как следует из копии постановления, обыски проходят по делу о реабилитации нацизма, которое возбудили 3 марта, сообщил Левинсон.

Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.

16 марта обыски прошли у бывших сотрудников "Мемориала" в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.

  • В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица как правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал""

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