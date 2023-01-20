Против красноярца, обвиняемого в экстремизме, возбудили дело о фейках

Уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии возбудили против жителя Красноярска Игоря Орловского. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сам Орловский. Ранее его обвинили по ещё двум уголовным статьям - о разжигании ненависти и реабилитации нацизма. Все эти обвинения связаны с критическими высказываниями Орловского о действиях российских войск в Украине.
Поводом для возбуждения дела о фейках стал мартовский пост в сети ВКонтакте, в котором житель Красноярска возложил на российских военных ответственность за удар по драмтеатру в Мариуполе. Кроме того, в апреле Орловский оставил два комментария в этой же социальной сети. В одном он написал, что российские солдаты убивают мирных жителей и разрушают города, а в другом - со ссылкой на украинского омбудсмена - о якобы имевшем место изнасиловании российскими военными мальчика и девочки в Буче.
Поводом для возбуждения возбуждения дела по статье о призывах к экстремизму стал комментарий Орловского, содержавший пожелания смерти "российским оккупантам", а к терроризму - подобные же пожелания в адрес Владимира Путина. Дело о реабилитации нацизма возбуждено из-за комментария "Сталин был такой же агрессор, как и Гитлер". Орловский имеет статус подозреваемого.
По информации "ОВД-Инфо", дело о реабилитации нацизма и дело о фейках объединили. Игорь Орловский находится под подпиской о невыезде.
- Статьи о фейках и дискредитации российской армии появились в российском законодательстве после российского вторжения в Украину. Они позволяют преследовать граждан, которые публично высказывают факты о войне в Украине и оценки происходящего, противоречащие официальной позиции российских властей. По статье о фейках обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок на данный момент получил оппозиционер Илья Яшин - 8 лет колонии за видео о событиях в Буче.
- Минобороны России отрицает нанесение удара российскими военными удара по драмтеатру в Мариуполе, украинская сторона, в том числе основываясь на словах жителей города, утверждает, что удар был нанесён именно российской авиацией.
- В мае 2022 года Верховная Рада Украины уволила омбудсмена Людмила Денисову за заявления о сексуальных преступлениях российских военных, в том числе в Буче, которые чиновница не могла подтвердить доказательствами.
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