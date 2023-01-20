Против красноярца, обвиняемого в экстремизме, возбудили дело о фейках

Уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии возбудили против жителя Красноярска Игоря Орловского. Об этом Сибирь.Реалии сообщил сам Орловский. Ранее его обвинили по ещё двум уголовным статьям - о разжигании ненависти и реабилитации нацизма. Все эти обвинения связаны с критическими высказываниями Орловского о действиях российских войск в Украине.

Поводом для возбуждения дела о фейках стал мартовский пост в сети ВКонтакте, в котором житель Красноярска возложил на российских военных ответственность за удар по драмтеатру в Мариуполе. Кроме того, в апреле Орловский оставил два комментария в этой же социальной сети. В одном он написал, что российские солдаты убивают мирных жителей и разрушают города, а в другом - со ссылкой на украинского омбудсмена - о якобы имевшем место изнасиловании российскими военными мальчика и девочки в Буче.

Поводом для возбуждения возбуждения дела по статье о призывах к экстремизму стал комментарий Орловского, содержавший пожелания смерти "российским оккупантам", а к терроризму - подобные же пожелания в адрес Владимира Путина. Дело о реабилитации нацизма возбуждено из-за комментария "Сталин был такой же агрессор, как и Гитлер". Орловский имеет статус подозреваемого.

По информации "ОВД-Инфо", дело о реабилитации нацизма и дело о фейках объединили. Игорь Орловский находится под подпиской о невыезде.