Против Путина в Берлине. Жизнь российских активистов в Германии

После начала вторжения России в Украину представители быстро растущей российской диаспоры в Европе пытаются объединиться в рамках новых общественно-политических организаций. На днях прошёл объединительный съезд русскоязычных НПО в Берлине. Это был уже не первый форум русскоязычных европейцев. В июле Пражский антивоенный комитет провёл Конвент российских гражданских сообществ, в начале сентября Российский комитет действия собрал активистов из Европы на Конгресс свободной России в Вильнюсе, а 7 октября при поддержке Russie-Libertés и мэрии Парижа состоялся "Форум всех видов сопротивления в Европе".

Пассивнее, чем иранцы

В отличие от иранской диаспоры, которая недавно смогла вывести на улицы Берлина около 80 тысяч соотечественников, выразивших поддержку массовым акциям протеста в Иране, российская диаспора в Германии далеко не так активно выступает против путинского режима. При этом русскоязычное сообщество в Германии весьма велико. По данным статистического ведомства этой страны, количество жителей Германии с паспортами России и других постсоветских стран превышает полмиллиона, причем россияне преобладают. Те, кто принял гражданство ФРГ, статистикой не учитываются, однако, по разным данным, их более трёх миллионов.

После начала нынешней войны в Украине в Германию прибыли около миллиона беженцев, в подавляющем большинстве – граждане Украины. Из России въехали лишь общественные активисты, оппозиционные журналисты и другие противники режима. Как сообщил Радио Свобода представитель министерства внутренних дел ФРГ, до конца августа прошение о политическом убежище подали 989 россиян, 203 человека получили положительное решение. 436 были приняты по новым гуманитарным визам, из них 163 члена семей новых российских диссидентов.

В Германии уже много лет функционируют общественные организации русскоязычных эмигрантов, которые получают поддержку от правительства ФРГ или существуют на собственные средства. Многие русскоязычные НПО образовались лишь после покушения на Алексея Навального, а позднее – его ареста после возвращения в Россию в начале 2021 года. Эти события стали толчком, который побудил неравнодушных к судьбе своей родины россиян выйти на улицы во многих немецких городах. "Когда было совершено покушение на Навального, я ехал в машине по Берлину, – рассказывает Радио Свобода основатель НКО UnKremlin Дмитрий Баграш. – Я притормозил и стал думать, что можно реально предпринять против путинского режима".

Я притормозил и стал думать, что можно реально предпринять против путинского режима

В министерстве иностранных дел ФРГ Радио Свобода сообщили, что германское правительство поддерживает общественные проекты с участием российских граждан, живущих в изгнании. Как МВД, так и МИД ФРГ официально не разглашают ни имена людей, ни названия организаций, которые получают их гранты. Представительница уполномоченной правительства ФРГ по культуре и СМИ Юлия Йорг разъясняет: "Многие семьи, друзья, коллеги и журналистские источники часто находятся в стране происхождения и зависят от сохранения сведений о них в тайне". Йорг отметила, что немецкий фонд JX Fund финансирует некоторые издания россиян, находящихся в изгнании. Весной 2022 года для поддержки политических изгнанников правительство ФРГ выделило 1 млн. евро срочной помощи: 800 тысяч евро для JX Fund, 200 тысяч – для Европейского центра прессы и свободы СМИ (EZPMF). Средства фонда JX Fund распределяет организация "Репортёры без границ". Однако её представительница отметила, что из соображений безопасности сведения о получателях этих денег не разглашаются.

Об опасности, которая грозит борцам с путинским режимом в Германии, предупреждают как спецслужбы ФРГ, так и немецкие политики. Представитель по международным делам фракции Свободной демократической партии в бундестаге Ульрих Лехте отмечает, что опасность для политических активистов из России в Берлине вполне реальна. По его словам, "иногда из окон в Берлине выпадают россияне, а на улицах агенты ФСБ убивают беженцев из Российской Федерации".

"Да, на демонстрации вас никто не арестует. Надо просто своевременно сходить в ведомство по собраниям при полиции и зарегистрировать акцию. Однако от выходок наших соотечественников, шпионажа и операций российских спецслужб в Германии никто не застрахован", – соглашается активист Дмитрий Баграш. С июля по сентябрь 2022 года его организация проводила антивоенный "Лагерь демократии" перед бундестагом. В это время у Дмитрия неизвестные подожгли машину. Ранее ему неоднократно поступали угрозы. О нападениях на офис рассказал Радио Свобода и основатель НПО Dekabristen Сергей Медведев.

В Германии немало и представителей диаспоры, которые активно поддерживают Путина и войну в Украине. Весной большой ажиотаж вызвали автопробеги с российскими флагами – якобы в защиту русскоязычного населения. Власти ФРГ подозревают, что за этими акциями стоят российские спецслужбы. Ульрих Лехте разъясняет: "Кремль старается расщепить европейское гражданское общество с помощью пропаганды. Увы, во многих случаях пропаганда имеет большой успех, особенно среди русскоязычного населения ФРГ". В Германии существует ряд организаций, координируемых и финансируемых из России.

Люди из российской диаспоры падки на фейковые сообщения – вроде "новости" о том, как украинские беженцы в Германии якобы насмерть забили русского мальчика. Блог этнической немки Алины Липп с подделанными видео "убийства" насчитывает несколько сот тысяч подписчиков.

Как рассказал Радио Свобода профессор политологии университета Бонна Андреас Хайнеманн-Грюдер, в последнее время активность пропутинских сил в Германии стала сходить на нет. Российские прокремлевские "патриоты", которые были активны весной, стали замечать, "что они не могут многого достичь с помощью пропаганды и попыток объединения противников санкций". Алис Вайдель, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", известной своей благожелательностью в отношении Кремля, больше не выступает с активной критикой европейских санкций против Москвы. А пропутинские организации типа "Русского поля" или "Русского мира" и вовсе притихли.

Логично было бы предположить, что активность русскоязычных жителей ФРГ, которые выступают против против войны, напротив, должна скачкообразно повыситься. Ведь в Германию приехали около тысячи оппозиционеров, которые могли бы возглавить гражданские движения. Однако они в основном либо действуют в одиночестве, используя свои соцсети и кулуарно встречаясь с немецкими политиками, либо вовсе ушли из общественной жизни.

Кто выходит на улицы?

При поддержке МВД ФРГ и Центра по политическому образованию Германии существует Союз русскоязычных родителей. На его основе работает Северо-немецкий координационный совет русскоязычных граждан. Председатель совета бизнесмен Владимир Папков разъяснил Радио Свобода, что эта ассоциация занимается политическим и гражданским просвещением соотечественников в Германии и помогает им интегрироваться в европейское общество.

Папков не считает, что главным проявлением гражданской активности русскоязычных должны быть антипутинские выступления. Согласно его концепции, необходимо заниматься демилитаризацией сознания людей, вовлечения их в общественную деятельность внутри Германии. Здешние власти смотрят на такие идеи благосклонно. Германские политики уверены: то, к чему не удалось приобщиться на родине, можно изучить на новом месте пребывания. До пандемии COVID-19 Папков от имени своей организации участвовал во встречах "Петербургского диалога", однако теперь все нити институциональных гражданских связей оборваны.

Германский МИД в прошедшие годы инициировал часть проектов при участии русскоязычных эмигрантов. В трёх финансируемых правительством ФРГ организациях работают не более десяти человек, однако они привлекают различных сотрудников. По словам Папкова, основатели этих НПО стали профессионалами в общественной деятельности и получили возможность за счёт своих проектов создавать рабочие места.

Самой первой в 2012 году в Берлине была основана НПО Dekabristen. Глава организации Сергей Медведев рассказал Радио Свобода, что её целью была поддержка гражданского общества и развитие диалога между Германией и странами Восточной Европы.

"Форум русскоязычных европейцев" был создан в августе 2017 года по инициативе социолога и известного политического блогера Игоря Эйдмана. С 2021 года проект получил новое название – "Европейский правозащитный диалог". Целью его стало налаживание информационного обмена и сотрудничества между российским, белорусским, польским и немецким правозащитным сообществом.

Как рассказала Радио Свобода сотрудница проекта Анна Андриевская, он занимается "объединением живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды". Конкретно речь идет прежде всего о просветительской деятельности для немецкой общественности и для российских правозащитных организаций – коллоквиумы, семинары, конференции и встречи с российскими оппозиционными лидерами. Игорь Эйдман рассказал Радио Свобода, что форум сотрудничал с российским "Мемориалом" и участвовал в антивоенных акциях. Сейчас проводятся семинары для немецких юристов.

Проектное финансирование МИД ФРГ получает также организация Solidarus, возглавляемая российским правозащитником Алексеем Козловым, более десяти лет назад приехавшим в Германию. Ранее его НПО занималась мониторингом свободы собраний и протестной деятельности в России, а также докладами для немецкой аудитории и молодёжными обменами для постсоветских стран, Германии, Польши и Венгрии.

Dekabristen, Solidarus и "Европейский правозащитный диалог" после начала войны не могут продолжать свою деятельность на территории России. НПО Dekabristen, как и в 2021 году форум Эйдмана, а в начале войны ряд других немецких фондов, была объявлена "нежелательной организацией". Теперь они должны искать новые формы деятельности. Сергей Медведев разъяснил, что уже в прошлом году был начат "процесс реорганизации". "Война, цензура и политические преследования последних месяцев внесли дополнительные коррективы, – отмечает он. – В ближайшие месяцы этот процесс должен быть завершён".

После вторжения России в Украину команда Dekabristen стала оказывать поддержку "общественным организациям, инициативам, социальным проектам, художникам и журналистам, запустила краудфандинг для сбора пожертвований, а также консультационную помощь вновь прибывшим". Медведев вместе с коллегами побывал в Брюсселе для обсуждения с представителями Евросоюза помощи по устройству эмигрантов в Германии. Однако он признаётся, что "из-за сложностей оформления, перегрузки консульств и недостатка квалифицированных кадров" невозможно оказать поддержку всем желающим.

Solidarus также объявила своей главной целью помощь по релокации. Алексей Козлов рассказал Радио Свобода, что к его работе теперь относится "верификация" биографий соотечественников, претендующих на гуманитарные визы. Козлов выступает как основатель организации Freies Russland ("Свободная Россия"), проводящей юридические и психологические консультации для беженцев и мигрантов из Украины, России и Беларуси, сотрудничает с Free Russia Foundation.

Особняком среди немецких НПО стоит филиал организации "Русь сидящая" (Russland hinter Gittern), которую основала журналистка и гражданская активистка Ольга Романова. Как Радио Свобода рассказал один из девяти членов немецкого отделения Юрий Боровских, НПО проходит период регистрации. По его словам, организация поддерживает связи с активистами, которые ещё находятся в России. Кроме того, немецкая "Русь сидящая" ставит своей целью изучение опыта пенитенциарной системы в Германии и поддерживает антивоенное движение.

Война, цензура и политические преследования последних месяцев внесли дополнительные коррективы

НКО UnKremlin под руководством москвича Дмитрия Баграша – одна из немногих организаций россиян, совместно с немецкими единомышленниками обращающихся прежде всего к общественности ФРГ. Баграш, который уже более 20 лет живёт в Германии, с самого начала инвестировал в протестные акции личные средства. На свои деньги купил грузовик, платит за оформление плакатов, палатки, оборудование и еду для "лагерей демократии". Владимир Папков, пользуясь своим опытом гражданской работы, помог ему основать UnKremlin. Концепция Баграша – долговременные уличные акции. В апреле-мае 2021 года UnKremlin организовал протестный лагерь у Бранденбургских ворот, затем – акцию "Суд над Путиным", которая имела общественный резонанс. Немецкое телевидение тогда показало, как символический Путин был проведён в наручниках по центру Берлина до места "трибунала" на площади Потсдамер-плац, где совместно с движением Игоря Эйдмана и белорусскими активистами был проведен большой митинг. Баграш был таже был инициатором и организатором "Лагеря демократии" перед бундестагом прошедшим летом.

Среди соратников Баграша – российские диссиденты, которые сейчас находятся в Грузии и Казахстане, а также немцы из Берлина. Один из них, пенсионер Дитер, сам пришёл в "Лагерь демократии": "Мне хочется что-то сделать для помощи Украине. Мы долго закрывали глаза на режим Путина, мне стыдно за это", – объяснил немецкий активист. Воспитательница Аннетт рассказала со слезами: "Я не могу спокойно смотреть, как гибнут дети в Украине. Именно поэтому мы сделали акцию перед администрацией канцлера, выложив кресты как символы преступлений России". В "Лагере демократии" устраивались различные акции, например, "Борщ в обмен на оружие", и встречи с немецкими политиками. Участник UnKremlin Антон Ершов, получивший убежище в Берлине правозащитник из России, говорит, что можно и нужно влиять на Россию из-за рубежа, "призывая западных политиков не покупать газ и нефть у преступного режима".

Несколько русскоязычных объединений, нацеленных на уличные акции, существуют и в других городах Германии. Одна из них – Freies Russland NRW из Дюссельдорфа, зарегистрированная в мае 2022 года. Официально в ней 12 членов, однако активно участвуют в её работе десятки активистов. Основатель этой группы Юрий Никитин рассказал Радио Свобода, что за время ее существования было организовано 23 мероприятия. Эта организация проводила акции в поддержку Навального, против репрессий и фальсификаций выборов в России. После начала войны в Украине Никитин и его соратники организовали отправку гуманитарной помощи в Украину, автобусы для беженцев.

Уличная активность для информирования немецкого общества и противостояния живущим в Германии сторонникам Путина – основная цель PEREMEN FFM из Франкфурта. "Сейчас мы активно помогаем украинским беженцам", – рассказала Радио Свобода её представительница. На помощи беженцам теперь сосредоточила своё внимание и берлинская НКО WostoQ-Regenbogen e.V. Её основатель Константин Шерстюк рассказал, что во время одной из акций удалось собрать более 60 тысяч евро гуманитарной помощи. Основная повестка организации, в которую входят около 30 человек, – поддержка ЛГБТ.

В рядах берлинской НПО "ДемократиЯ" восемь девушек. Они познакомились во время лагеря у Бранденбургских ворот, организованного Дмитрием Баграшом весной прошлого года. "Наша цель – работать на изменение политического строя в России и освобождение политзаключённых, оказывать помощь беженцам и объединить русскоязычных активистов", – говорит одна из них, Елена Гаева. На счету организации – антивоенные пикники в Берлине и митинги перед российским посольством. "ДемократиЯ" также надеется получить гранты от правительства ФРГ или немецких фондов.

До единства далеко

На конгресс, который устраивала "ДемократиЯ" при поддержке Solidarus в Берлине, почему-то не были приглашены организации Баграша и Шерстюка. По словам Елены Гаевой, заявлены были около 40 немецких НКО. Также присутствовали члены немецкого союза Austausch e.V., журналист Лев Гершензон, член Европарламента от партии "Союз 90/Зелёные" Сергей Лагодинский, Денис Билунов и Александр Морозов из Пражского российского антивоенного комитета, представители Estonian Foregin Policy Institute at the ICDS и команды Навального. Поддержку конгресса осуществляли немецкая организация Austausch, Solidarus, Freies Russland Berlin и пражский фонд "За нашу и вашу свободу".

Тем не менее объединение диаспоры вокруг сильного центра пока кажется лишь модным лозунгом и благим намерением, признаёт одна из активисток, которые были на съезде, подчёркивая, что обмен мнениями был всё же не зря. "В ближайший год объединения точно не произойдёт", – говорит она. Важность подобных встреч для знакомства, обмена опытом и возможного последующего объединения отметил и Сергей Медведев.

Но пока сообщество российских активистов в Германии разобщено. Член правления крупной мюнхенской НПО Free Russians Янина Сартисон рассказывает, что 12 июня этот союз организовал большую акцию, однако столкнулся "с сопротивлением закоренелых оппозиционеров" Некоторые из новичков после этого "опустили руки и ушли". По словам Сартисон, отторжение новых русскоязычных инициатив ранее созданными организациями – очень большая проблема. Хотя в Мюнхене много неравнодушных к ситуации на родине людей, возникающие в оппозиционной диаспоре конфликты отталкивают их. Лидер мюнхенского союза считает, что необходимо искать точки соприкосновения и создавать крепкую объединённую инфраструктуру. "Я не понимаю, что тут можно делить? У нас же одна цель. Но и в Берлине на объединительном съезде высказывалось мнение, что новые члены местным НПО не нужны. Это абсурд", – говорит Сартисон.

Андреас Хайнеманн-Грюдер из Боннского университета также считает, что сообщество российских эмигрантов расколото. Основная его часть состоит из этнических немцев, приехавших из республик бывшего СССР не по политическим причинам, говорит он. Русскоговорящие немцы не были в конфликте с существующей авторитарной системой, поэтому они не видят необходимости протестовать против режима Путина.

Я не понимаю, что тут можно делить? У нас же одна цель

Вторая причина разобщенности, по мнению профессора, – разная профессиональная раскладка диаспоры. Небольшая часть русскоговорящих занята в интеллектуальных профессиях. Основную же долю составляют самозанятые, предприниматели, рабочие, которые падки на популистские лозунги "Альтернативы для Германии" и склонны прислушиваться к российской пропаганде.

Третья, не менее важная причина – экстремальное взаимное недоверие людей, подозрения в сотрудничестве с российскими спецслужбами или желании улучшить своё материальное состояние за счёт грантов правительства ФРГ. При этом, считает Хайнеманн-Грюдер, российские спецслужбы действительно активны. В СМИ Германии постоянно публикуются материалы со ссылками на разведку и контрразведку, подтверждающие возможность инфильтрации российской протестной диаспоры агентами.

Глава внешней разведки (BND) Бруно Каль заявил на слушаниях в бундестаге в прошедшую пятницу, что в Германии чрезвычайно высок уровень российской шпионской активности. Хотя правительство ФРГ весной выслало 40 российских агентов, "однако это были далеко не все". BND всерьёз предупреждает об опасности приёма уклоняющихся от мобилизации россиян, под видом которых могут скрываться шпионы, внедряющиеся в русскоязычные НПО, или агенты, готовые уничтожать настоящих оппозиционеров. Владимир Папков считает, что обвинения в адрес активистов в сотрудничестве с ФСБ содержат в себе много домыслов. Однако проблема взаимных подозрений и отчуждения вполне реальна, признаёт он.

Андреас Хайнеманн-Грюдер обращает внимание на еще один фактор – деловые связи многих эмигрантов с Россией. Знание реалий и языков двух стран они сделали своей бизнес-моделью. Многие из созданных этими людьми фирм и предприятий стали экономическими жертвами войны, пострадав от санкций. Поэтому никто из них не готов к политической активности.

Нельзя не упомянуть и о постоянных ссорах с украинской диаспорой, которая не приемлет российский взгляд на многие события, связанные с войной. Свидетельством тому – реакция на недавнюю мобилизацию в России. В то время как Freies Russland и "ДемократиЯ" требовали от правительства ФРГ принять российских отказников, украинская организация Vitsche проводила перед бундестагом митинг с призывом не принимать тех, кто "молчал с начала войны, а в момент личной опасности бежит из России вместо того, чтобы протестовать против режима". О недоверии, отчуждении, нежелании украинцев сотрудничать с россиянами и белорусами рассказывала и представительница НКО PEREMEN FFM.

У профессора Хайнеманна-Грюдера есть объяснение и тому, почему недавно прибывшие в Германию российские активисты не спешат включиться в политическую и гуманитарную деятельность на новом месте. Всё просто: они заняты устройством своей новой жизни, что часто сопровождается сложностями. Хотя в Германии есть многочисленные программы приёма и обустройства для таких людей, ресурсы всё же ограничены, обеспечить каждого работой и стабильным финансированием трудно. Новоприбывшие заняты насущными повседневными делами, и сил для организации протестных акций у них явно не хватает.

По мнению эксперта, решением проблемы могла бы быть поддержка со стороны немецких политиков. Однако и они не знают, какой стратегии придерживаться, учитывая вопросы безопасности, которые нельзя сбрасывать со счетов, и разобщённость диаспоры. Правда, как удалось узнать Радио Свобода, в бундестаге уже идут разговоры о координационной встрече антикремлёвских сил с представителями входящей в правящую коалицию партии Зелёных. Ранее на слушания в парламент ФРГ были приглашены российские оппозиционеры Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков-младший и Николай Рыжков. Планируется общая встреча с живущими в Германии русскоязычными активистами, на которой могут быть разработаны совместные стратегии поддержки антивоенного и антирежимного движения внутри диаспоры. Позднее они смогут стать платформой для сотрудничества с российской оппозицией. Но когда произойдёт эта встреча и кто на неё будет приглашён, пока неясно.