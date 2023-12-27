Российских фехтовальщиков обвинили в самовольном оставлении части

Против российских фехтовальщиков – супругов Сергея и Виолетты Бида – возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении военной части. Ранее МВД объявило их в розыск. Семейная пара, входящая в олимпийскую сборную России, живёт и тренируется в США.

Предположительно, основанием для преследования спортсменов является то, что в России Сергей Бида выступал за спортивный клуб "Динамо Москва", связанный с силовыми ведомствами, и имел звание офицера Росгвардии. Виолетта Бида выступала за ЦСКА, аффилированный с армией: спортсмены СКА и ЦСКА формально считаются действующими военнослужащими.

Супруги переехали в США летом 2023 года. Они работают тренерами в Академии фехтования в Сан-Хосе и продолжают собственные тренировки и выступления. Летом спортсмены участвовали в чемпионате США в нейтральном статусе. После этого старший тренер российской сборной Александр Глазунов был отправлен в отставку из-за участия его подопечных в американских соревнованиях без согласия России.