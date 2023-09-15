Бывший нападающий "Амкара", "Крыльев Советов" и "Анжи" Евгений Савин стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. Поводом стало его интервью телеведущей Ксении Собчак, где он критиковал войну в Украине. Проверить видео требовал депутат Государственной думы, заявивший, что спортсмен "тявкает" на президента Путина и "обливает грязью страну".
О возбуждении уголовного дела сообщило агентство "Р-Спорт", накануне о нём писало издание "Осторожно, новости". Официальной информации по этому поводу не появлялось.
Савин — бывший ведущий канала "Матч ТВ", популярный видеоблогер, на его ютьюб-канал подписаны больше миллиона человек. После российского вторжения в Украину он переехал на Кипр. В интервью Собчак он сказал, что принял решение об эмиграции сразу после начала полномасштабной войны. Видео набрало больше миллиона просмотров.
В апреле депутат Госдумы-единоросс Роман Терюшков заявил, что написал с коллегами письмо в правоохранительные органы, чтобы на Савина было возбуждено дело.
"Он уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании, — пожаловался депутат. — Надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта".
- Весной прошлого года Савин снял и опубликовал антивоенный фильм с украинскими футболистами "Ярмоленко - война. Убийства мирных жителей и почему молчат футболисты в России". Украинские спортсмены рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". За него он был оштрафован по административной статье о дискредитации.
- Административная и уголовная статьи о дискредитации армии были добавлены Госдумой в законодательство сразу после начала вторжения 2022 года. Дискредитацией российские суды признают любую информацию о действиях российских военных, не соответствующую официальным сообщениям, в том заявления, что армия ведёт в Украине войну: российские власти называют её спецоперацией.
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