Бывший нападающий "Амкара", "Крыльев Советов" и "Анжи" Евгений Савин стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. Поводом стало его интервью телеведущей Ксении Собчак, где он критиковал войну в Украине. Проверить видео требовал депутат Государственной думы, заявивший, что спортсмен "тявкает" на президента Путина и "обливает грязью страну".

О возбуждении уголовного дела сообщило агентство "Р-Спорт", накануне о нём писало издание "Осторожно, новости". Официальной информации по этому поводу не появлялось.

Савин — бывший ведущий канала "Матч ТВ", популярный видеоблогер, на его ютьюб-канал подписаны больше миллиона человек. После российского вторжения в Украину он переехал на Кипр. В интервью Собчак он сказал, что принял решение об эмиграции сразу после начала полномасштабной войны. Видео набрало больше миллиона просмотров.

В апреле депутат Госдумы-единоросс Роман Терюшков заявил, что написал с коллегами письмо в правоохранительные органы, чтобы на Савина было возбуждено дело.

"Он уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании, — пожаловался депутат. — Надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта".