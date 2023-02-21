Против Руслана Левиева возбудили уголовное второе дело о "фейках"

В отношении основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (Карпука) возбудили второе уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Поводом для этого стали слова Левиева во время стрима на ютуб-канале "Популярная политика" об обстреле российскими солдатами детской больницы в Мариуполе. В постановлении о возбуждении дела говорится, что Министерство обороны России отрицает свою причастность к этому инциденту. Левиеву вменяют статью о "распространении заведомо ложной информации по мотивам политической ненависти".

Также ещё одно уголовное дело по той же статье о "фейках" армию было возбуждено в отношении журналиста и блогера Майкла Наки. Он сообщил об этом в своих социальных сетях, однако не уточнил, что стало поводом для нового дела в отношении него.

В мае 2022 года суд в Москве заочно арестовал Руслана Левиева по делу о создании "фейков" про российскую армию. По этому же делу проходит и Майкл Наки. Он был объявлен в розыск. Левиев и Наки находятся за пределами России.

5 марта 2022 года, через несколько дней после начала войны России против Украины, Левиев сообщил, что CIT закрыл офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и "фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда".