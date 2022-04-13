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Задержан журналист, сообщивший об отказе ОМОНа воевать в Украине 

В Абакане задержан главный редактор интернет-издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев. У него дома прошёл обыск, в ходе которого полицейские изъяли компьютер, телефон и другие носители информации. После обыска Афанасьева увезли в Следственный комитет. Что ему предъявляют - пока неизвестно.

О задержании сообщил "Центр защиты прав СМИ". Правозащитники связывают случившееся с недавней публикацией в "Новом фокусе" об отказе 11 бойцов ОМОНа из Хакасии ехать на войну в Украину.

Публикация вышла 4 апреля. Как следует из текста, главной причиной отказа росгвардейцев принимать участие в войне стало уничтожение под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области, которая шла на украинскую столицу без какого-либо прикрытия. Официальные источники эту информацию не комментировали.

  • Михаил Афанасьев является двукратным обладателем премии Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" и первым иностранным лауреатом премии Клуба публицистов Швеции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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