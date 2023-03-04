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Против сотрудников "Мемориала" возбуждено дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал" по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом послужили подозрения, что "Мемориал" включал в списки репрессированных лиц тех людей, "которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны", заявил собеседник агентства. Уточняется, что дело возбуждено в отношении "неустановленных сотрудников" общества.

Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет лишения свободы.

В январе стало известно, что СК начал проверку в отношении председателя правления "Мемориала" Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма. В декабре прошлого года Рачинский получил "Нобелевскую премию мира", которой наградили "Мемориал" вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским Центром гражданских свобод.

  • В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".

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