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Против ведущей "Дождя" Анны Монгайт возбуждено дело по статье о "фейках"

Против ведущей телеканала "Дождь" Анны Монгайт возбуждено уголовное дело по статье о "фейках" про российскую армию.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российских силовиков. Телеграм-канал Baza утверждает, что уголовное дело было возбуждено 18 июля, а поводом для этого стали посты Монгайт о российских ударах по Одессе.

На прошлой неделе стало известно о возбуждении в России уголовных дел по статье о "фейках" против трех других журналистов "Дождя" — Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко. Все трое также подвергаются уголовному преследованию по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента".

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