Против военного врача возбудили дело за отказ ехать на войну в Украину

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военного врача за отказ от участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщил в понедельник юрист и правозащитник Павел Чиков. Это первое подобное дело, о котором стало известно.

Как пишет Чиков в своём телеграм-канале, выпускник военно-медицинской академии 2022 года по специальности "врач общей практики" лейтенант медицинской службы Денис Васильев с лета прошлого года проходит службу в одной из воинских частей Северного флота. Он подал рапорт на увольнение и был представлен к досрочному увольнению из армии, однако после объявления мобилизации уволиться не смог.

Как утверждает Чиков, офицеру предложили перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на что тот согласился. Впоследствии, однако, поступил иной приказ – об убытии в зону боевых действий, исполнять который врач отказался, как утверждается, по личным убеждениям. В военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону после этого в отношении офицера возбудили уголовное дело по статье о невыполнении приказа в период мобилизации), которая предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

Избиралась ли в отношении военного мера пресечения и в какой стадии сейчас находится следствие, Чиков не пишет, комментариев следственных органов также нет.

За день до объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года в экстренном порядке были приняты поправки в Уголовный кодекс, установившие, помимо прочего, ответственность за преступления в военное время или во время мобилизации. Согласно новому законодательству, за добровольную сдачу в плен во время мобилизации, военного положения, военного времени, вооружённого конфликта и в условиях ведения боевых действий будет грозить лишение свободы до 10 лет, за мародерство до 15 лет, за отказ участвовать в боевых действиях до 3 лет, за дезертирство и неявку на службу по призыву до 10 лет. По различным статьям из перечисленных выше уже были возбуждены уголовные дела.