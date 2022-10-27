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В России возбуждено первое уголовное дело о неисполнении военного приказа

Тело солдата в первый день вторжения России в Украину

Военно-следственный отдел в одном из российских регионов возбудил первое стране уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По данным следствия, обвиняемый военнослужащий не исполнил приказ начальника об отправке в командировку в Украину, тем самым отказавшись воевать.

В начале войны контрактные служащие пользовались законным правом отказаться от участии в войне. Уголовная статьи, по которой возбуждено это дело, была введена Госдумой после объявления мобилизации россиян на войну в Украине. Она предусматривает от двух до трёх лет лишения свободы.

Ранее стало известно о первой проверке, начатой в рамках этого пункта статьи: в Ставропольском крае проверяют двух верующих, отказавшихся ехать на войну в Украине по религиозным убеждениям.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России. Путин ожидает, что мобилизация завершится к началу ноября.
  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По последним данным Минобороны, с тех пор на войне в Украине погибли 5937 российских военнослужащих. Это число кратно ниже оценок западных разведок и ниже подсчётов журналистов "Медиазоны" и Би-би-си – по открытым данным они подтвердили гибель 7822 российских военных.

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