В России возбуждено первое уголовное дело о неисполнении военного приказа

Военно-следственный отдел в одном из российских регионов возбудил первое стране уголовное дело о неисполнении приказа в военное время. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По данным следствия, обвиняемый военнослужащий не исполнил приказ начальника об отправке в командировку в Украину, тем самым отказавшись воевать.

В начале войны контрактные служащие пользовались законным правом отказаться от участии в войне. Уголовная статьи, по которой возбуждено это дело, была введена Госдумой после объявления мобилизации россиян на войну в Украине. Она предусматривает от двух до трёх лет лишения свободы.

Ранее стало известно о первой проверке, начатой в рамках этого пункта статьи: в Ставропольском крае проверяют двух верующих, отказавшихся ехать на войну в Украине по религиозным убеждениям.