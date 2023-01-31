Против жительницы Петрозаводска возбудили уголовное дело о ​​​фейках

В отношении 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой возбудили уголовные дела по статьям о фейках про российскую армию и об оправдании терроризма в интернете.
Дело против Щелупановой поступило во Второй западный окружной военный суд 19 января, сообщает "ОВД-Инфо".
Что послужило причиной для возбуждения уголовного дела о распространение "заведомо ложной" информации о российской армии пока неизвестно. По первой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы, по второй (оправдание терроризма) - до семи.
23 сентября 2022 года Щелупанову внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Это означает, что ее банковские счета заблокировали.
- Щелупанова — участница акций в поддержку история Юрия Дмитриева, осужденного на 13 лет по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери.
- В апреле 2021 года её арестовывали на пять суток из-за репоста публикации об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину.
- За восемь месяцев в российские суды поступило 4800 административных дел о дискредитации армии, а сумма штрафов за первые полгода составила почти 86 миллионов рублей. По уголовной статье с начала марта были возбуждены 149 дел.
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