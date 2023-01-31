Против жительницы Петрозаводска возбудили уголовное дело о ​​​фейках

В отношении 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой возбудили уголовные дела по статьям о фейках про российскую армию и об оправдании терроризма в интернете.

Дело против Щелупановой поступило во Второй западный окружной военный суд 19 января, сообщает "ОВД-Инфо".

Что послужило причиной для возбуждения уголовного дела о распространение "заведомо ложной" информации о российской армии пока неизвестно. По первой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы, по второй (оправдание терроризма) - до семи.

23 сентября 2022 года Щелупанову внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Это означает, что ее банковские счета заблокировали.