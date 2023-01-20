В Карелии учительницу оштрафовали на 600 тыс. рублей за посты ВКонтакте

Суд в Петрозаводске оштрафовал учительницу рисования местной художественной школы Ирину Быстрову на 600 тысяч рублей. Дело против неё было возбуждено ещё в марте прошлого года по статьям о фейках об армии и об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стали посты Быстровой в социальных сетях, где она высказывалась против войны в Украине.

Ирина Быстрова стала первой в Карелии обвиняемой по уголовному делу о дискредитации армии. Ее задержали в Петрозаводске 23 марта. Перед этим квартиру преподавательницы обыскали, изъяв компьютер, телефон и роутер, несмотря на то, что Быстрова заявляла, что доступ в интернет необходим ей для общения с учениками школы и их родителями. В июне она была направлена на принудительную психиатрическую экспертизу в местную психбольницу.

Сумма штрафа является неподъёмной для учительницы, которая ухаживает за 83-летней матерью-инвалидом. В телеграм-канале From Karelia With Freedom открыли сбор средств на оплату штрафа.

Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. За распространение "фейков" грозит до 15 лет лишения свободы.

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