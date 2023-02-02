Следственный комитет России начал проверку в отношении журналиста Ильи Азара по уголовной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщают "База" и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Ранее Азара дважды штрафовали по административной статье о дискредитации армии - в связи с его антивоенными постами в соцсетях. По российскому законодательству, в случае повторной дискредитации возможно возбуждение уголовного дела. Сейчас журналист находится за границей.

По данным "Базы", Азара проверяют Азара из-за его поста в фейсбуке от 3 июня 2022 года, когда исполнилось 100 дней российскому вторжению в Украину.

В посте, в частности, Азар назвал войну в Украине "безумной, бессмысленной, омерзительной" и призвал российские власти "прекратить убивать детей, стариков, женщин, мужчин в Украине и уничтожать будущее нашей страны".

Новость о проверке Азар прокомментировал в фейсбуке, написав: "После двух административок за «дискредитацию» армии РФ из-за двух весенних постов в фейсбуке, уголовка за летние посты была делом времени. Да и вообще быть без уголовного дела (или хотя бы статуса иноагента) сейчас просто стыдно".