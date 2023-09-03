Против живущего в Нью-Йорке журналиста Маши Гессен в России возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии. Им* грозит реальный срок за рассказ о событиях в Буче в интервью блогеру Юрию Дудю. Об этом сообщили со ссылкой на источники издания Shot и "База".

Интервью Гессен Дудю вышло в сентябре 2022 года. Перед записью Гессен только что вернулись с Украины. Дудь спросил у журналиста, как они оценивают вероятность того, что события в Буче были инсценированы, как утверждает Москва.

Гессен ответили, что расценивают такую вероятность как нулевую, отметив, в частности, что они — военный корреспондент с опытом освещения действий российской армии, и в Буче они увидели то, что уже видели в Чечне во время чеченских войн. Они пересказали разговор с одним из жителей Бучи, вынужденным жить с ребёнком в подвале во время, когда город был занят российскими войсками. За это им грозит до 5 лет колонии.

Административная и уголовная статьи о дискредитации российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают сообщение любой позиции о войне в Украине, противоречащей официальной точке зрения Москвы.

Гессен 56 лет, они работают в США. Они сотрудничали с ведущими мировыми изданиями, и сейчас работают штатным автором журнала The New Yorker. В 2012-2013 году они были директором Русской службы Радио Свобода. Журналист родился в Москве, у них, кроме американского, есть российское гражданство.

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* Множественное число использовано, поскольку Маша Гессен является небинарной персоной