Против журналиста RusNews возбудили уголовные дела за посты в телеграме

Против журналиста RusNews и автора телеграм-канала "Честное Королевское!" Романа Иванова заведено три уголовных дела за посты в телеграме. Какие именно дела заведены, неизвестно. Об этом сообщает издание со ссылкой на жену Иванова.

Во вторник рано утром в квартире Иванова в подмосковном городе Королёве прошёл обыск. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру. На видео, опубликованном RusNews, видно, что дверная рама изогнута, а стена вокруг проема частично разрушена. При обыске, как уточнили журналисты издания , у Иванова изъяли всю технику. Его жена добавила, что полиция использовала аппаратуру, чтобы "глушить" связь, из-за чего она не могла никому позвонить.

Знакомая Иванова рассказала "ГоворитНеМосква", что накануне в фейсбуке журналиста начали появляться странные комментарии с угрозами. Она считает, что на него написали донос.

После обыска Романа Иванова забрали в Следственный комитет. По словам следователя, против журналиста возбудили три уголовных дела из-за публикаций в личном телеграм-канале. Он утверждает, что по статьям, которые он отказался называть, Иванову грозит от 5 до 10 лет колонии.

Марию Иванову, которую следователь попросил приехать в Следственный комитет, в здание не пустили, сообщает SotaVision.

В феврале суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии. Её признали виновной в распространении так называемых фейков об армии России.