Против Михаила Зыгаря возбуждено дело о фейках об армии

В отношении бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о так называемых фейках об армии. Об этом утром 13 марта сообщило государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об уголовном деле пишет также телеграм-канал Shot и нынешний главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

Официально информация пока не подтверждена. Сам Зыгарь сообщения не комментировал.

Как утверждает Дзядко без указания на источник, дело против Зыгаря возбуждено за "как и в большинстве случаев - публикацию о преступлениях российской армии в Буче". Посты об убийствах мирных жителей украинского города Буча действительно часто становятся поводом для возбуждения в России дел о так называемых фейках об армии, поскольку российские власти отрицают причастность российских военных к этим убийствам.

Михаил Зыгарь сейчас живёт за границей. Он активно выступает против российского вторжения в Украину, а также участвует в дискуссиях о возможном будущем России и необходимости переосмысления её прошлого, критикует имперскую модель российской государственности. Помимо журналистской деятельности (сейчас Зыгарь ведёт видеоблог), он известен также как автор книг, посвящённых новейшей истории России, в том числе "Вся кремлёвская рать", "Империя должна умереть". Книги стали бестселлерами в России и получили известность на Западе, были переведены на многие языки.

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