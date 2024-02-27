Генпрокуратура России запретила фонд Михаила Зыгаря и Ильи Хржановского

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране организацией фонд XZ gGmbH, созданный писателем и журналистом Михаилом Зыгарем и режиссёром Ильёй Хржановским. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Андрей Луговой.

Луговой потребовал запретить организацию в начале октября, следует из опубликованного им ответа Генпрокуратуры. Ведомство сообщило, что фонд запрещён в России в середине февраля. Российские законы предусматривают уголовную ответственность для граждан, сотрудничающих с организациями, включёнными в список нежелательных.

По словам Лугового, зарегистрированный в Германии фонд угрожает политическому строю в России "с помощью культуры, искусства и человеческих ценностей". Депутат обвинил организацию в "иронии и глумлении" над российским вторжением в Украину.

XZ gGmbH был создан для развития культурных, исторических и образовательных проектов, рассказал Зыгарь Радио Свобода. Фонд поддержал несколько медиа-проектов о российской истории. Сейчас организация поддерживает проект "Мост", помогающий людям переубеждать знакомых и близких, повторяющих тезисы российской пропаганды.

Зыгарь, преподающий сейчас в Принстоне, связал запрос Лугового с публикацией своей книги "Война и наказание" о российских мифах об Украине, приведших к войне 2022 года. Он обратил внимание, что депутат обратился в прокуратуру через несколько дней после презентации книги в Берлине.

Луговой получил известность в 2006 году, когда Великобритания обвинила его в убийстве эмигрировавшего в Лондон бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

В январе депутат угрожал покинувшим страну гражданам, выступающим против политики Кремля. "Любой, кто попытается нанести ущерб своей Родине, своей стране, гражданам Российской Федерации, лишится всего и подохнет там как последняя собака", — заявил Луговой в эфире думского телевидения (на видео обратила внимание редакция "Осторожно, новости").